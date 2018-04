PALERMO - La manifestazione di commemorazione del 36mo anniversario dell'uccisione del segretario regionale del Pci Pio La Torre e del suo autista Rosario Di Salvo, avvenuta il 30 aprile del 1982, si svolgerà domani venerdì 27 aprile, alle ore 10, presso la Casa di reclusione "Calogero Di Bona" dell'Ucciardone di Palermo. I detenuti dell'Ucciardone metteranno in scena, sotto la regia di Lollo Franco, l'atto unico teatrale "Dalla parte giusta", scritto da Gianfranco Perriera, e incentrato sui diciotto mesi di carcere che Pio La Torre subì ingiustamente proprio all'Ucciardone, per aver occupato, nel 1950, il feudo Santa Maria del Bosco a Bisacquino. I detenuti attori saranno accompagnati nella realizzazione della scenografia dagli studenti del Liceo artistico "Ragusa-Kyhoara" di Palermo e preceduti dal coro della Rete delle scuole "Bab al Gherib". Parteciperanno alla manifestazione, tra gli altri, anche il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, il vescovo di Palermo, don Corrado Lorefice, il procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero De Raho e il presidente della Corte d'Appello di Palermo, Matteo Frasca. Subito dopo la recita dell'atto unico, sarà intitolato a Pio La Torre il Polo didattico dell'Ucciardone. Sarà altresì inaugurato il pastificio del carcere e offerta una degustazione di pasta "Ucciardone" del laboratorio "Gigliolab". La manifestazione sarà trasmessa in diretta streaming anche sul canale Ansa Legalità & Scuola.(ANSA).