PALERMO - La FIstel Cisl vince le elezioni Rsu nella sede di Almaviva Contact Palermo posizionandosi come prima organizzazione sindacale nella più grande azienda siciliana. La Fistel Cisl si aggiudica 7 Rsu con notevole distacco dalle altre sigle. "Non possiamo che esprimere grande soddisfazione per il successo raggiunto dalla nostra lista poiché questo è il risultato dell'impegno costante e della presenza quotidiana della Fistel Cisl tra i lavoratori e per i lavoratori Almaviva. - si legge in una nota - Il voto espresso da ogni singolo lavoratore testimonia la fiducia risposta nella Fistel Cisl, sindacato inclusivo, che pone al centro della sua azione la persona e il lavoro. Alle neo elette Rsu auguriamo buon lavoro". (ANSA).