Controlli a tutto spiano sul fronte dell'alta velocità a Palermo. Polizia stradale e municipale hanno monitorato le principali arterie cittadine con telelaser, da viale Dell’Olimpo a viale Regione Siciliana. nel dettaglio, la carreggiata laterale in direzione Trapani e quella laterale all'altezza di via Maccionello in direzione Catania. da viale Dell’Olimpo a viale Regione Siciliana. nel dettaglio, la carreggiata laterale in direzione Trapani e quella laterale all'altezza di via Maccionello in direzione Catania.

L'implacabile occhio elettronico ha beccato ventuno veicoli che procedevano oltre i limiti consentiti. Per dieci automobilisti è scattata la multa immediata con ritiro della patente. Complessivamente sono state quaranta le persone controllate e trenta le infrazioni accertate, tra le più diffuse l'uso del telefono, il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, la guida sotto l'effetto di alcolici o stupefacenti.

"La presenza congiunta di polizia stradale e polizia municipale e l'uso dinamico della postazione di sala operativa mobile - spiegano da via Dogali - hanno permesso di verificare pure le coperture assicurative e di revisione di pullman e autobus usati per collegamenti di linea o trasporti turistici". In questo caso le multe scattate sono state quattro.

I primi mesi del 2018 hanno evidenziato, sul territorio nazionale, un aumento degli incidenti del 6.4 per cento: tra i fattori di rischio l'eccesso di velocità e la distrazione. I controlli congiunti iniziati durante le festività pasquali e proseguiti ieri, proseguiranno anche durante il pote del primo maggio.