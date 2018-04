che, attraverso il proprio profilo Facebook, hanno voluto lasciare un commento, una foto, una frase, qualche preghiera in ricordo delle vittime rimaste uccise nell’incidente di Floridia , costato la vita a tre giovani. Giuseppe Marino, Chiara Carrubba e Giovanni Violano erano persone molto conosciute e volute bene.il padre, una figura a cui si richiamavano gli ultimi post pubblicati dalla giovane su fb. Sotto uno di questi, un’amica scrive: “Piccolo angelo, adesso sarai in pace con il tuo papà. Riposa in pace”. Un altro utente commenta: “La vita è proprio crudele, mi dispiace per te che eri ancora una bambina”. “Non ti conoscevo di presenza, ma provo grande pena per il dolore dei tuoi familiari, in questo giorno” aggiunge un altro ancora. L’ultimo post di Chiara, che riprendeva l'apparizione di una nuvola descritta con le sembianze di Gesù, ha spinto molti fra i suoi amici a lasciare una preghiera. Reazioni e frasi di affetto anche nel profilo di Violano, 33 anni, rimasto ucciso sul colpo con gli altri due.