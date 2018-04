Partirà lunedì 30 aprile la lunga marcia che porterà, pensionato di 62 anni, dalla città di Treno a Termini Imerese, in Sicilia (dove l’arrivo è previsto per il 30 giugno). Un viaggio simbolico in cui l’uomo percorrerà a piedi tutto lo Stivale, portando con sé un unico messaggio: “Superiamo differenze e difficoltà e uniamoci nella pace”.: pacifista da sempre , il trentino, ex operaio agricolo, si è adoperato già a partire dal ,‘92 per portare aiuti al confine, durante uno dei conflitti nella ex Jugoslavia. Nel 2013, un altro viaggio a piedi, da Pergolese (in provincia di Trento) fino a Roma, in compagnia della figlia Maria Chiara lo ha portato a visitare tutti i cimiteri di guerra disseminati nell’Italia centro-settentrionale: “Da quell’esperienza di qualche anno fa, ho imparato che la prima guerra mondiale ha unito il nostro paese nel sangue, io oggi voglio simbolicamente unirlo nella pace”, racconta Chistè, che ricorda anche la triste vicenda dei soldati trentini, caduti nel primo conflitto mondiale e rimasti “senza patria”.è stato ricevuto oggi da(nella foto a destra, a sinistra la consigliera Pd), presidente del consiglio provinciale di Trento, da cui ha ricevuto la bandiera della pace da portare con sé lungo l’Italia. “Ringrazio – dice - tutte le istituzioni e realtà che, a vario titolo, stanno mostrando e mostreranno interesse per la mia iniziativa. Io non voglio essere inquadrato politicamente in nessun modo, la pace non è né di destra, né di sinistra, non ha colori o etnie e da cattolico dico che deve andare oltre ogni religione”.è consultabile sulla pagina Fb “In cammino per la pace – dal Brennero a Palermo”, dove sarà possibile individuare gli spostamenti e i luoghi in cui Sandro si fermerà. In ogni luogo di sosta, l’uomo lascerà una cartolina con un messaggio di pace, che possa in qualche maniera spingere alla riflessione.