Una sola lista a sostegno di Mazzonello

. "Il nostro primo segnale di coerenza è rigettare la logica delle ammucchiate - sottolineano dal M5s -, delle candidature sostenute da liste dove c'è dentro tutto e il contrario di tutto.

Il nome dell'architetto 49enne, anticipato a marzo da Livesicilia , era ormai risaputo ma alcune divergenze d'opinione all'interno dei grillini trapanesi avevano portato a un rallentamento nella macchina M5s per la certificazione ufficiale della lista da presentare alle Amministrative di giugno. Certificazione che ora è arrivata e così Mazzonello, voluto fortemente dall'ala che fa riferimento al senatore M5s Vincenzo Santangelo, è ufficialmente il candidato per Palazzo D'Alì."Una scelta di fiducia, da parte di attivisti, componenti del meetup - si legge in una nota -. La candidatura di Giuseppe Mazzonello è frutto di un percorso politico all'interno del M5s e dell'esperienza maturata come collaboratore parlamentare di Santangelo. È nostro obiettivo riportare gli interessi dei cittadini e delle cittadine al centro dell'agenda politica: lo stiamo facendo a livello nazionale, lo abbiamo fatto e continuiamo a farlo a livello regionale, lo faremo al Consiglio Comunale di Trapani - prosegue la nota - e con la nuova giunta a 5 Stelle. Lo faremo coniugando competenza e onestà, confronto e coraggio nelle scelte".