Nuovo giro di consultazioni per Roberto Fico, nel suo difficile mandato esplorativo in cerca di una maggioranza per il governo. Il presidente della Camera cercherà di convincere il Pd a sedersi al tavolo con il M5S, per dare vita ad un nuovo esecutivo di coalizione. Il Partito Democratico è stato il focolaio più vivo nelle ultime ore. Il reggente Maurizio Martina guida l’ala “governista”, pronta ad accordarsi con i pentastellati. Dall’altro lato ci sono Matteo Renzi e i suoi fedelissimi parlamentari che hanno dimostrato tutta la propria disapprovazione ad ogni possibile intesa con il Movimento. L’ex premier segretario ha – poi – sondato nella giornata di ieri gli umori di Piazza della Signoria, a Firenze., in molti si sono detti delusi dalla possibile alleanza Pd-5Stelle. A rendere ancor più teso l'umore del partito, è arrivata la presa di posizione di Carlo Calenda. Il ministro uscente si dice infatti pronto a stracciare quella che risulterebbe essere, così, una delle tessere di più breve durata nella storia dei Dem (nemmeno due mesi). Pronti per l’incontro con Fico, previsto per stamattina alle 11, è probabile che Martina e i capigruppo chiedano altro tempo al presidente incaricato: i democratici – infatti - si riuniranno in assemblea nazionale il prossimo 3 maggio e metteranno ai voti la proposta di dialogo avanzata dal reggente.con la Lega, al netto delle fragorose proteste della base grillina, Luigi Di Maio tira dritto e punta all’alleanza “senza se e senza ma” con i Dem. Il capo politico del Movimento e i due capigruppo Danilo Toninelli (Senato) e Giulia Grillo (Camera) saranno alle 13 da Fico per riaffermare le proprie posizioni di apertura al centrosinistra.