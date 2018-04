PALERMO - Avvenimenti previsti per oggi, giovedì 26 aprile, in Sicilia.1) CATANIA - Palazzo di Giustizia, I sezione penale, ore 09:00 Udienza del processo per concorso esterno all'associazione mafiosa all'editore Mario Ciancio Sanfilippo. In programma l'audizione di quattro pentiti: Ferone, Catalano, Di Carlo e Siino.2) - PALERMO - Palazzo di Giustizia, corte d'appello, ore 10 Stralcio del processo sulla trattativa Stato-mafia. Imputato l'ex ministro Calogero Mannino. Prevista deposizione dell'ex presidente della Camera Luciano Violante.3) CATANIA - Municipio, sala giunta, ore 10:15 L'amministrazione comunale presenta il programma del Maggio dei libri.4) CATANIA - Porto, ore 11:00 Conferenza stampa della Rete antirazzista catanese in occasione della presenza di una delegazione di CarovaneMigranti in procinto di affrontare tappe in Tunisia e al confine italo-francese.5) CATANIA - Cimitero di guerra, S. Passo del Fico, ore 11:00 Festa nazionale australiana e neozelandese in memoria dei caduti, organizzata dall'Istituto di cultura Sicilia Australia, in collaborazione con le ambasciate d'Australia e Nuova Zelanda. Partecipano, tra gli altri il capitano della Marina australiana Timothy Byles e il comandante dell'aviazione neozelandese Lisa D'Oliviera.6) PALERMO - Teatro Libero, salita Partanna 4, ore 11:00 Conferenza stampa di presentazione della 13/ma edizione del Festival internazionale delle arti performative "presente Futuro", in programma dal 17 al 19 maggio.7) PALERMO - Camera di commercio, via E. Amari, ore 12.00 Presentazione di "We want you", promossa dai presidenti dei gruppi Giovani di Palermo di Confcommercio, Sicindustria e Ance per approfondire i temi dell'imprenditoria giovanile.8) PALERMO - Mondello Palace Hotel, ore 15:00 Convegno nazionale dal titolo "Politics and Science on Reproductive Medicine", inserito nel programma "Palermo 2018 Capitale Italiana della Cultura". Sarà presente l'assessore regionale alla Salute Ruggero Razza.9) PALERMO - Squadra mobile, ore 16:00 Il ministro dell'Interno Marco Minniti, il capo della polizia Franco Gabrielli e i dirigenti della squadra mobile di Palermo dal 1992 ad oggi, ripercorreranno, attraverso filmati e testimonianze, gli ultimi 25 anni di attività della squadra mobile di Palermo. Verrà scoperto un busto in bronzo, del maestro Giacomo Rizzo, in memoria di Antonino Cassarà.10) PACHINO (SR) - Ex palmento Di Rudinì, ore 17:00 Convegno di studi storici "Fra le mura della modernità. Le rappresentazioni del limite dal Cinquecento ad oggi".11) MONREALE (PA) - Cattedrale, ore 17.00 Il segretario di Stato vaticano, cardinale Pietro Parolin, presiede la celebrazione eucaristica che conclude l'anno giubilare del 750/mo anniversario della dedicazione della basilica cattedrale di Monreale. (ANSA).