MESSINA, 26 APR - Torna in libertà dopo sei mesi Enzo Basso, il giornalista, editore e fondatore dello storico settimanale Centonove, che si trovava ai domiciliari dopo essere stato arrestato perchè accusato di bancarotta fraudolenta, falso in bilancio e frode fiscale. Lo ha deciso il Gup Monica Marino,che qualche giorno fa ha rinviato a giudizio Basso insieme a Giuseppe Garufi. Per loro il processo si aprirà il prossimo 19 luglio.(ANSA).