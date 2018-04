Una volta lanciato l'allarme, sul posto sono arrivati anche gli agenti delle volanti e la polizia municipale per ricostruire la dinamica dello schianto. Lunghe code d'auto in tutta la zona e traffico in tilt. Le indagini per accertare le fasi dello schianto sono in corso.

Grave incidente stradale nel pomeriggio all'altezza di via Lincoln in direzione del porto, dove due persone sono rimaste ferite gravemente.L'uomo è stato trasportato con codice rosso al Civico, così come uno dei pedoni investiti, un sessantenne che ha riportato pesanti ferite ed è adesso in prognosi riservata.