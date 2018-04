- In attesa dell’approvazione dei documenti finanziari, l’amministrazione regionale fa ricognizione, il Ragioniere generalechiede alle società di comunicare i profili di professionali di cui hanno bisogno perché si provveda a rintracciarli una volta approvato il testo della legge di stabilità.Sebbene la nota non vi faccia riferimento, sembrerebbe che la Regione stia provvedendo ache nel tempo è fuoriuscito dalle partecipate liquidate o fallite. Quest’albo già previsto nella scorsa legislatura è oggetto di una norma della Finanziaria che estende il diritto a farne parte anche ai lavoratori delle società "sciolte" anche dopo la pubblicazione di quella legge. Un elenco che dovrebbe fungere da bacino per consentire l'impiego di tutte le risorse di cui la Regione può giovarsi senza alcun nuovo onere per la finanza pubblica.Nel frattempo, nell’ambito dell'apparato para-regionale. qualcos’altro si muove. Come segnalato nell’introduzione stessa del disegno di legge di stabilità, il governo sottolinea come, nel Titolo primo della Finanziaria, siano previste le disposizioni che riguardano “le assunzioni di nuovo personale dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA) e l’Irfis FinSicilia”. Nelle partecipate, insomma, si torna ad assumere.