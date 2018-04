La mafia stragista è stata sconfitta. I componenti della Cupola sono finiti in carcere. Toto Riina è morto ed è morto al 41 bis, come è giusto che fosse, e non perchè la democrazia sia vendetta, ma perchè non può dimenticare il cuore della parola giustizia".

"Oggi - ha detto Gabrielli - questa pianta è straordinariamente forte perchè qui è passata la storia di questa città, ma anche di un impegno, di una dedizione e di una abnegazione eccezionali". Presenti alla cerimonia anche dirigenti e i funzionari che si sono succeduti negli ultimi 25 anni. Tra loro il questore di Roma Guido Marino, il capo dello Sco Alessandro Giuliano, e Luigi Savina, vicario capo della Polizia che ha ricoperto per anni l'incarico di dirigente della mobile. "Bentornati a casa - li ha salutati il questore Renato Cortese - Questa è la nostra casa, abbiamo vinto e perso. Abbiamo pianto, di gioia e di dolore".

Nel corso di una manifestazione organizzata in Questura sono stati commemorati Mario Bignone, il capo della Catturandi morto nel 2010 dopo una malattia a 44 anni e Ninni Cassarà capo della Mobile ucciso a Palermo dalla mafia nell'agosto del 1985. Nel corso della prima cerimonia è stato scoperto un busto che raffigura Cassarà, mentre successivamente è stato intitolata la stanza della riunioni della questura a Bignone.Minniti nel corso del suo intervento parlando di mafia e terrorismo ha detto: "Li metto sullo stesso piano. L'Italia ha combattuto il terrorismo internazionale senza abbassare il livello di contrasto alle mafie. Non era una cosa semplice. Sono due nemici mortali con i quali non è possibile alcun tipo di mediazione e di contenimento. Due nemici mortali e come tali li abbiamo affrontati in questi anni.