Sono tre, invece, le persone multate per guida senza patente, individuate mentre si muovevano per il quartiere mettendo a rischio l’incolumità pubblica.

Ed ancora tredici sono i verbali per varie infrazioni al codice della strada e tra questi sono cinque i motocicli sottoposti a fermo amministrativo per la mancata copertura assicurativa e l’assenza del casco. Per i posteggiatori,

oltre alla sanzione amministrativa, è scattato l’ordine di allontanamento previsto dal decreto sicurezza.

Sono anche stati "beccati" due parcheggiatori abusivi nei pressi del centro commerciale "La Torre", pronti a chiedere da uno a due euro a coloro che dovevano lasciare l'auto in sosta per andare a fare shopping.