- Aumentano di circa 200 mila euro, rispetto all'anno scorso, le spese per la Presidenza della Regione previste nel bilancio 2018, all'esame dell'Ars assieme alla legge di stabilità. L'aumento riguarda le spese per esperti e consulenti per 30 mila euro (150 mila euro in totale), quelle di rappresentanza, convegni e congressi (+60 mila euro, 200 mila euro il totale), 20 mila euro in più all'ufficio stampa (100 mila euro), 30 mila euro in più per le pubblicazioni (90 mila euro), 40 mila euro in più per la propaganda dell'autonomia regionale (62 mila euro). Rimane invariato il capitolo dei fondi riservati del presidente: 50 mila euro. ​(ANSA)