PALERMO - Due rapine in quattro giorni gli fruttarono, tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio del 2016, poco più di 4 mila euro. Vincenzo Farina è stato condannato a sei anni dal giudice Fabrizio La Cascia. Farina, pregiudicato palermitano di 36 anni, era stato arrestato dai poliziotti della Squadra mobile. Nel mirino erano finite le agenzie del Credito siciliano di via Carbona a Mondello e di via Leonardo da Vinci. L'imputato era stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza delle banche dove fece irruzione a visto scoperto ed armato di taglierino.