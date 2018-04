LA DIRETTA

Parte oggi la maratona di Bilancio e Finanziaria all'Assemblea regionale siciliana.per l'approvazione entro il 30 aprile, data in cui scadrà l'esercizio provvisorio.15.45 - Da, eletto nella lista I Cento passi e oggi al Gruppo Misto, arriva un altro duro attacco alla "Finanziaria del governo": "È vero che l'Ars ha il compito di discutere, emendare, approvare, ma la Finanziaria è una scelta del governo. La prima Finanziaria di chi si appresta a governare questa regione per 5 anni è un biglietto da visita, deve avere un'anima e un'intenzione. Ci sfuggono le priorità. Ci sfugge il titolo: lei, presidente Musumeci, è un giornalista come me e sarà d'accordo che un titolo a questo testo non si può dare. Questa Finanziaria è servita soltanto per dare a tutti qualcosa per andare avanti, è una Finanziaria di galleggiamento. Ci sono tagli sprovveduti e superficiali, orizzontali, con un taglio del 15% di media"., del Movimento 5 stelle, prende la parola e attacca il governo sulla riscrittura di alcuni articoli della Finanziaria E fa l'esempio dei finanziamenti per la scuola o delle "Disposizioni sui Beni culturali": "Com'è possibile approvare un articolo del genere se l'assessore al ramo non è mai stato in Commissione a spiegarcene la ratio? Io do il mio benvenuto all'assessore Tusa, ma l'assessore Sgarbi non l'abbiamo mai visto".- Prende la parola, del Movimento 5 stelle: "Avrei preferito una Finanziaria snella e invece ci siamo fatti prendere dalla bulimia di aggiungere, aggiungere, aggiungere articoli. Questo ci ha impedito di capire esattamente quali sono tutti gli argomenti che stiamo affrontando. Come gruppo abbiamo cercato di migliorare gli articoli, ma non è stato facile. Questo è un metodo di lavorare che non ci permette di legiferare nel migliore dei modi".- Il primo intervento della discussione generale è del deputato, del gruppo misto: "In commissione ho votato a favore della Finanziaria e vorrei fare lo stesso qui in Aula. Ma servono dei chiarimenti, da subito". Il parlamentare ha esposto i suoi emendamenti. "Un contributo che abbiamo voluto dare al governo", ha concluso.- "Colleghi la discussione generale al disegno di legge sulla finanziaria è in atto, credo che quantomeno i capigruppo dovrebbero intervenire". Cancelleri riprende l'Aula, dove la discussione stenta a partire.- Musumeci presenta all'Aula il nuovo assessore ai Beni culturali, Sebastiano Tusa. "A nome di questo governo - ha detto - esprimo al neo assessore l'augurio di buon lavoro e il benvenuto in questa compagnie che vuole fare dei beni culturali una delle priorità di questo governo"., che dà notizia del contingentamento dei tempi. "Il tempo complessivo di 5 ore, meno 30 minuti riservati al governo, sarà ripartito in parte in modo equo e in parte in misura proporzionale ai gruppi: M5s 64 minuti, Forza Italia 43, Partito Democratico 30, Diventerà Bellissima 27, Popolari e autonomisti 25, Udc 21, Misto 23, Fdi 20 e Sicilia Futura 19".Si sono conclusi i lavori della seconda Commissione.La seduta non è ancora ripresa. È in corso la Commissione Bilancio, alla presenza dell'assessore al Bilancio Gaetano Armao, dove prosegue l'esame del "collegato". In particolare, pare che non si trovi l'accordo sugli articoli riguardanti l'Esa.L'intento è quello di far durare questa prima parte dell'esame dei documenti finanziari non più di 5 ore.Il presidente Miccichè convoca i capigruppo in sala lettura per "una veloce capigruppo" per stabilire i tempi dei lavori d'Aula. Poi sospende la seduta, che riprenderà alle 14.30.Dagli uffici dell'Ars fanno sapere cheIl presidente Gianfranco Micciché apre la seduta. Il segretario legge il verbale della precedente seduta.