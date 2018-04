- Aumentano di circa 200 mila euro, rispetto all'anno scorso, le spese per la Presidenza della Regione previste nel bilancio 2018, all'esame dell'Ars assieme alla legge di stabilità. L'aumento riguarda le spese per esperti e consulenti per 30 mila euro (150 mila euro in totale), quelle di rappresentanza, convegni e congressi (+60 mila euro, 200 mila euro il totale), 20 mila euro in più all'ufficio stampa (100 mila euro), 30 mila euro in più per le pubblicazioni (90 mila euro), 40 mila euro in più per la propaganda dell'autonomia regionale (62 mila euro). Rimane invariato il capitolo dei fondi riservati del presidente: 50 mila euro.Cresce di ben 7 volte, rispetto all'anno scorso, la spesa prevista per gli incarichi di collaborazione del personale degli uffici del presidente della Regione e degli assessori: questa voce, inserita in un apposito capitolo del bilancio della Regione riferito all'assessorato alle Autonomie locali, passa da 17 mila a 112 mila euro. Per le missioni del personale del gabinetto dell'assessore all'Economia, Gaetano Armao, la spesa aumenta di quasi sei volte rispetto al 2017: da 4.120 a 22 mila euro. Ancora più alto l'incremento per le spese dei consulenti sempre dell'assessorato all'Economia: da 1.880 a 25 mila euro. Più soldi anche nel capitolo per l'acquisto di riviste e libri: da 970 a 5 mila euro. Sono solo alcune delle voci di spesa contenute nel bilancio di previsione della Regione al vaglio dell'Ars.Tanti i tagli ai budget degli assessorati. In quello all'Istruzione sono stati azzerati i capitoli per la costruzione, l'ampliamento e il completamento di edifici scolastici (era di 911 mln) e per l'eliminazione delle barriere architettoniche (era di 200 mila euro). Dimezzato il capitolo alle Attività produttive per i fondi alle cooperative (da 534 a 200 mila), ridotti i capitoli dei Beni culturali per le spese di esproprio (da 763 a 50 mila euro) e gli indennizzi per il ritrovamento di oggetti d'arte (da 313 a 38 mila). In aumento invece la spesa (assessorato Economia) per la ricapitalizzazione di enti e società a partecipazione regionale (da 5 a 15 milioni di euro) e per l'incremento del patrimonio dell'Irfis (da zero a 10 milioni).