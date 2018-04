La relazione di 27 pagine stilata da Marcello Barbaro, Calcedonio Li Pomi e Sebastiano Orlando, passando ai raggi x i conti del Comune e quelli delle sue aziende partecipate, nelle conclusioni scrive: “L'organo di revisione esprime valutazione non positiva sul bilancio consolidato 2016. Si ritiene però, pur in presenza delle diverse e significative criticità, connesse soprattutto con la inadeguata gestione dei rapporti economico-finanziari con le società partecipate, che possa essere approvato”. passando ai raggi x i conti del Comune e quelli delle sue aziende partecipate, nelle conclusioni scrive: “L'organo di revisione esprime valutazione non positiva sul bilancio consolidato 2016. Si ritiene però, pur in presenza delle diverse e significative criticità, connesse soprattutto con la inadeguata gestione dei rapporti economico-finanziari con le società partecipate, che possa essere approvato”.

Barbaro, Li Pomi e Orlando fanno notare inoltre che questi gravi disallineamenti costituiscono di fatto un concreto motivo per dichiarare illegittima l'approvazione dello scorso settembre del rendiconto 2016 da parte del Consiglio comunale: il documento infatti sarebbe stato varato “in assenza della certezza giuridico contabile della consistenza al 31/12/2016 delle reciproche partite debitorie/creditorie del Comune con i propri organismi partecipati e dunque in difformità alle vigenti disposizioni normative”. E ancora: “Fra la data di approvazione del rendiconto e la presentazione del progetto di bilancio consolidato infatti, l'entità delle partite debitorie è incrementata di altri 5 milioni di euro”. In soldoni i disallineamneti tra Comune e partecipate tra settembre 2017 e febbraio 2018 sarebbero decisamente lievitate.

Insomma un pasticcio dietro l'altro per la macchina amministrativa guidata dal “Professore”, che ora potrà andare avanti e finalmente mettere in pratica tutte quelle azioni di governo, tra cui le nomine dei nuovi consigli di amministrazione, rimandate in vista proprio dell'approvazione di questo documento che così com'è sembra fare acqua da tutte le parti. Ora la parola passa al Consiglio comunale: se la maggioranza resterà salda, potrebbe varare il consolidato entro giugno con un ritardo di quasi un anno, visto che il termine ultimo per l'approvazione era settembre 2017.

Il collegio dei revisori dei conti, a denti stretti, approva il documento presentato dal Comune, senza risparmiare però aspre critiche e durissimi rimproveri all'indirizzo del sindaco e dei suoi uffici.. Il tallone d'Achille dell'amministrazione Orlando, come già delineato, restano le partecipate: “Il panorama generale delle sette società in house riporta gravi e diffuse criticità e inadempimenti”. E ancora i revisori, d'accordo con gli ispettori, ritengono che sussista “una mancata azione da parte della compagine dirigenziale del Comune, di un monitoraggio delle attività e degli atti di natura gestatoria”. Insomma, non ci sarebbe da parte dell'amministrazione un corretto controllo sulle partecipate, disattenzione che genera la vera minaccia per le casse pubbliche: i disallineamenti. Il mancato equilibrio economico delle partecipate, ovvero i rapporti di credito/debito tra Comune e aziende, ha creato l'ormai noto buco complessivo di 42milioni di euro. Buco che i revisori imputano principalmente ad “un mancato esercizio di controllo, a un del tutto inadeguato contenuto dei contratti di servizio”. Per i revisori “il contenuto generico dei contratti, la sostanziale indeterminatezza dei alcune clausole” è tra le cause dirette dei disallineamenti, soprattutto dei crediti che successivamente pretendono le partecipate. Crediti a cui le società, principalmente Amat e Rap, non vogliono assolutamente rinunciare nonostante la richiesta formale da parte del Comune delle scorse settimane.“Malgrado vi fosse ampia consapevolezza delle disfunzioni – si legge – e delle irregolarità nella gestione dei rapporti con le partecipate e si fossero ricevute sollecitazioni a mettere in atto delle soluzioni, il Comune ha continuato a tenere un atteggiamento gestionale e amministrativo dilatorio e di sostanziale inerzia”.Il risultato economico di Palermo viaggia con un preoccupante segno meno, una perdita d'esercizio che nel 2016 ammontava a più di 187milioni di euro e che dopo le operazioni di consolidamento “si incrementa di ulteriori 40milioni. Va evidenziato pertanto - scrivono i revisori - che il Comune di Palermo opera in condizioni di diseconomicità anche a prescindere dai risultati delle società partecipate”. L'amministrazione infatti naviga a vista a causa dei forti crediti che vanta ma che non riesce a riscuotere, come quelli tributari derivati dai cittadini che evadono le tasse. E' questa la voce più consistente tra i crediti e che ammonta a quasi 361milioni di euro.“Quanto sopra non può e non deve significare che potrà essere ulteriormente tollerato, anche alla luce di quanto rilevato dalla Ragioneria generale dello Stato, il permanere della situazione attuale fino all'approvazione dei documenti contabili relativi all'esercizio 2017”. I revisori danno infine un ultimatum neanche troppo velato in relazione al pasticcio disallineamneti: “Non potrà essere positivamente esaminato il rendiconto della gestione 2017 qualora non risultassero ancora assunti i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle perdite debitorie e creditorie come chiaramente prescritto dalla normativa”.