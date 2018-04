LA DIRETTA DALL'AULA

con l'intervento di poco fa ha ammesso addirittura che non vuole nemmeno fare le leggi. Noi scriviamo due righe di intenti e il governo fa il resto. Si derubrica a mero passacarte. Bene, a noi non sta bene! Noi vogliamo fare le leggi e non rinunciamo a questa prerogativa".

Disposizioni per l’Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione e

Disposizioni per l’emergenza idrica della città di Messina".

Tutti gli emendamenti presentati sono soppressivi. Miccichè chiede quindi di votare per il mantenimento dell'articolo. Chiede di intervenire Anthony Barbagallo del Pd: "Questo è un articolo che punta a fare 'melina'. Serve piuttosto un ragionamento attento e approfondito anche per quanto riguarda l'elenco da cui attingere per la scelta dei commissari". Chiede di parlare anche Giovanni Di Mauro, di Popolari e autonomisti: "L'Eas è in liquidazione dal 2004. È inverosimile che una liquidazione possa durare 14 anni. Questo governo deve fare una seria riflessione sull'affidamento del servizio di gestione dell'acqua. Saremo l'unica regione a non aver sistemato il servizio della rete idrica". Parla anche Giancarlo Cancelleri del M5s: "Questo articolo non è comprensibile. Mi chiedo: riusciamo a scrivere le nostre norme in italiano? Troppe volte ci hanno segnalato 'problemi di strutturazione lessicale'". Vincenzo Figuccia, Udc: "Ad oggi ci troviamo con un debito di oltre 17 milioni annui e potremmo arrivare alla situazione di non poter erogare l'acqua. I commissari nominati sono dipendenti regionali che si ritrovano a costo zero a fare un enorme lavoro. Ci aspettiamo dopo questi sei mesi una riforma organica di questo settore". Giuseppe Lupo del Pd annuncia che ritira gli emendamenti presentati dai democratici all'articolo 1. Antonello Cracolici del Pd: "C'è personale dell'Eas che non può più stare in quell'ente e che avevamo spostato all'Esa. Ora con questa norma spostiamo tutto al 2019. Mi pare una schizofrenia amministrativa".

10.00 - Dopo cinque minuti di sospensione, l'Aula riprende con l'esame del Bilancio della Regione. La relazione introduttiva è dell'assessore regionale all'Economia Gaetano Armao, che sottolinea ancora una volta l'obbligo imposto dallo stato di "effettuare un taglio del 3% alle spese correnti, altrimenti lo Stato tratterrà quelle cifre l'anno successivo".

Dopo aver chiuso ieri, che deve essere necessariamente approvata entro il 30 aprile, questa mattina l'Assemblea regionale siciliana è ripartita mettendo per un momento in standby la legge di stabilità e affrontando altri due punti all'ordine del giorno: il Bilancio interno dell'Ars e il Bilancio di previsione della Regione. In giornata, l'Aula dovrebbe affrontare anche le proposte di modifica al regolamento interno dell'Ars per allargare l'ufficio di Presidenza a due nuovi segretari.Con l'intervento didel M5s continua la discussione sull'articolo 2: "Cari colleghi di questo articolo non sappiamo nulla. In terza commissione non ci è stato detto nulla di nulla dal governo. Solo un 'poi faremo' e così sia".chiede ancora la riscrittura dell'articolo. Parla, capogruppo di Forza Italia: "Facendo i conti così a mente, è ovvio che il risparmio ci sarà: tutto quello che oggi è doppio, sarà singolo. Non è ovvio il risparmio? E ancora non sappiamo che misura di contenimento darà il governo con il suo documento. Certamente non possiamo sopprimere questi enti, ma almeno li possiamo accorpare". Sarcastico l'intervento di risposta di: "Trovo che Milazzo sia davvero cambiato, perchéIl punto che fa scattare la polemica è: "All'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 12, comma 4 dello Statuto, con decreto del Presidente della Regione, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell’Assessore regionale per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, di concerto con l’Assessore regionale per l’economia, previa delibera della Giunta regionale e sentite la Commissione ‘Attività produttive’ e la Commissione ‘Bilancio’ dell’Assemblea regionale siciliana".Il Pd, con un emendamento, ha chiesto piuttosto al governo di depositare entro 90 giorni un disegno di legge.appoggia il governo: "La direzione di questa norma è quella dello snellimento delle procedure. Il Parlamento non si arrocchi su posizioni precostituite perché rischiamo di non produrre nulla. La norma prevede di sentire le Commissioni dell'Ars, quindi perché essere contrari alla semplificazione dei procedimenti legislativi. Creiamo piuttosto le condizioni per un voto unanime". Anchedi Forza Italia annuncia la sua posizione favorevole all'articolo 2.che prevede che "l'Istituto Incremento Ippico per la Sicilia è incorporato nell'Istituto sperimentale zootecnico per la Sicilia". Interviene(Pd) che invita il governo a ritirare l'articolo 2 e riorganizzare il settore con apposito intervento di legge. "È una norma manifesto che non potrà trovare applicazione", ha aggiunto, riferendosi al fatto che dovrà essere seguito da un decreto del presidente della Regione. Anche(Pd) interviene in difesa delle prerogative legislative dell'Ars. "Serve una norma specifica per la zootecnia in Sicilia. Abbiamo perso l'interesse per la tutela delle nostre specie animali autoctone". Chiede di intervenire l'assessore"Vi prego, non inserite elementi di turbativa in quanto è formalmente corretto. Nel 2008 abbiamo riorganizzato l'intera macchina amministrativa della Regione con decreto del presidente. E Cracolici a quei tempi c'era. Non c'è alcuna fuga in avanti in questo".12.20 - Miccichè, dopo aver constatato che il comma 3 riguarda i lavoratori dell'Eas, sceglie di mettere in votazione la soppressione del comma 3. L'Aula non approva.La seduta riprende.in sala lettura, in attesa che vengano distribuiti gli emendamenti al testo, che attualmente sono più di 1.300 per i 90 articoli del testo.Il voto definitivo al Bilancio arriverà contestualmente a quello per la Finanziaria.Micciché rinvia a un altro momento della giornata la discussione delle proposte di modifica al regolamento interno dell'Ars per per allargare l'ufficio di Presidenza a due nuovi segretari.Micciché apre l'Aula e dà il via all'esame del bilancio di previsione interno dell'Ars. La relazione è del presidente del collegio dei questori Giorgio Assenza. Il Bilancio interno dell'Ars è approvato dall'Aula.