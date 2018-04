"Nessuno sconto per chi abbandona i rifiuti in modo selvaggio - ha ribadito il sindaco di Termini Imerese, Francesco Giunta -. Numerosissimi sono i siti in cui il fenomeno si presenta e abbiamo già chiesto il supporto sia della Polizia Municipale sia delle Guardie Ambientali per potenziare i controlli e procedere con sanzioni, anche pesanti, per i trasgressori".

L'amministrazione comunale guidata dal sindaco Francesco Giunta rinnova la comunicazione relativa al conferimento degli ingombranti: tale tipologia di rifiuti (materassi, mobili, divani, elettrodomestici, water, eccetera) possono essere conferiti direttamente nell'isola ecologica di Termini bassa, nei pressi del campo sportivo "Crisone". Inoltre, è possibile chiamare ai numeri 091.8128208 – 091.81282017 per richiedere il ritiro degli ingombranti direttamente al domicilio.

Si ricorda, infine, che tutti i rifiuti edilizi (sfabbricidi, contenitori e coperture in eternit, sanitari in ceramica, ecc.), in quanto “rifiuti speciali” o “pericolosi” (eternit), vanno smaltiti a cura e spese del produttore attraverso ditte autorizzate. Il loro abbandono sul territorio costituisce illecito o reato punibile a norma di legge con sanzioni pecuniarie e fino a denuncia all’Autorità Giudiziaria.

Per tutte le informazioni sulla modalità del conferimento dei rifiuti è possibile collegarsi al sito del comune: www.comune.termini-imerese.pa.it

L'assessore all'Ambiente, Salvatore Messineo, dice no a questo scempio, l'ultimo si è verificato in pieno centro storico, in piazzetta Benincasa, e ha denunciato il fatto presso il comando dei Carabinieri di Termini Imerese. Tra i rifiuti abbandonati si scorgono cinque televisori vecchio modello.Non ci fermeremo e, oltre a ripulire con tutte le difficoltà del caso perché si tratta di rifiuti speciali, potenzieremo i controlli nelle aree considerate a rischio e procederemo con multe per i trasgressori. L'appello è sempre lo stesso: rispettiamo i nostri spazi, esiste un'isola ecologica dove è possibile scaricare tutti gli ingombranti che possono essere anche ritirati al domicilio previa richiesta telefonica presso i nostri uffici".