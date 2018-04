L'elenco, che riguarda anche gli impianti fotovoltaici, è stato pubblicato sul sito del dipartimento dell'Energia. Le pale eoliche, osteggiate dai governi regionali di Lombardo e Crocetta, continueranno a girare. Malgrado le "mappature" che avrebbero dovuto limitarne la diffusione. E che sono rimaste in parte solo un buon proposito. Altri 33 impianti attendono l'autorizzazione nelle prossime settimane, l'istruttoria è i corso. In Sicilia di pale ce ne sono già 1.500, conta oggi Repubblica, con un record di grandi impianti. Il business è succulento per via dei cospicui finanziamenti messi a disposizione dallo Stato per le energie alternative. L'elenco degli impianti autorizzati è molto lungo, si va dal grande impianto fotovoltaico della Enel Green Power a Catania a quello eolico dell'Api holding spa a Caltabellotta. La macchina delle autorizzazioni, dopo un periodo di stallo, si è rimessa in moto lesta negli ultimi mesi. Ci sono impianti previsti nel Palermitano a Monreale, Cerda, Termini Imerese, Piana degli Albanesi e diversi altri. Abbondanti anche gli impianti autorizzati nel Trapanese e nell'Agrigentino.