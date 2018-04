PALERMO - All'alba i carabinieri hanno arrestato a Trapani due persone per ricettazione. La vicenda riguarda il furto della cassaforte rubata la notte tra il 17 e il 18 gennaio scorso nella delegazione del Comune in largo San Francesco. In manette, su ordine del Gip, sono finiti Pietro Lipari, di Erice, 35 anni, posto ai domiciliari; il trapanese Ignazio Salerno, 57 anni, condotto in carcere. Una terza persona, Danilo Sansica, 19 anni, è stato sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di Trapani. La notte del furto i carabinieri avevano individuato i tre a bordo di un'auto, nei pressi di piazzetta Catito, sulla quale c'era parte della refurtiva: circa 3.500 euro, documenti appartenenti al Comune di Trapani e pacchi di carte di identità. La cassaforte divelta era stata trovata in un'abitazione diroccata. I tre furono denunciati per ricettazione. L'indagine, coordinata dal pm Francesca Urbani, oltre a portare all'arresto dei tre malviventi, ha consentito di recuperare l'intera refurtiva, tra cui le carte d'identità in bianco.(ANSA)