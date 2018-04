"L'Assemblea regionale siciliana - l'affondo del deputato Udc Vincenzo Figuccia - costa il doppio del Consiglio regionale della Lombardia. Non può sfuggire a nessuno che i costi di questa assemblea regionale sono evidentemente troppo alti, se confrontati ad esempio con ciò che accade nel resto del paese. La Lombardia ad esempio, che ha più o meno la stessa estensione del territorio Siciliano, costa esattamente la metà, con una spesa di circa 80 milioni di euro. Serve - aggiunge - una più severa politica di risparmi capace di comprime tutte le spese. In una fase storica con un indice di povertà relativa superiore al 60%, occorre porre in essere strumenti di razionalizzazione che vadano incontro ai temi della giustizia sociale".

(rispetto a 205.969.557, 08 del 2017). "Tuttavia, occorre sottolineare - è scritto nella relazione introduttiva - che i due dati non sono omogenei. La spesa complessiva effettiva prevista nell'esercizio 2018 ammonta a euro 153.794.473, con una diminuzione rispetto al 2017 pari al 4,02%. Il resto delle spese è relativo ad avanzi di amministrazione e fondo pluriennale vincolato".. Un dato rivendicato dal presidente del collegio dei Questori, Giorgio Assenza: "Il primo bilancio interno a 70 deputati - ha detto - prevedeva un risparmio di 3 milioni circa, ebbene, il provvedimento appena approvato in Aula sancisce un’economia di 4 milioni di euro”. Il deputato definisce il voto di stamattina “un ottimo viatico per la continuazione di una legislatura che sarà ricca di fatti concreti, con un’Assemblea che continuerà nella sua nuova politica di tagli degli sprechi, di riduzione della spesa pubblica”.Ma ecco arrivare subito le critiche.