Il suo nome è Dolores Leis e vive lontano dalla Casa Bianca, in Galizia per essere precisi, regione che si trova nell’estremità nord occidentale della Spagna, a confine con il Portogallo.

La popolarità della donna è “esplosa” sui social a partire da lunedì scorso, quando la giornalista iberica Paula Vazquez ha pubblicato una foto della contadina galiziana sul proprio profilo Instagram, scatto che si è subito rapidamente diffuso in tutta la rete. Inizialmente, la stessa giornalista spagnola, che si trovava nella regione, per ultimare un servizio sull’agricoltura e intervistare alcuni abitanti del luogo. non aveva notato la somiglianza fra Dolores e il Tycoon. Fra un’intervista ai residenti e l’altra, la Vazquez ha così conosciuto anche la futura star del web, impegnata – come di consueto – nei campi a raccogliere cavoli.

Qualche giorno fa, Dolores è stata intervistata dalla Tv locale “La Voz de Galicia”, dove ha dichiarato di non comprendere il motivo di tanta celebrità: “Le mie figlie mi hanno detto che questa foto mi renderà famosa, ma non capisco perché...Probabilmente è a causa del colore dei miei capelli”. Una donna semplice, quindi, di umili condizioni e totalmente disinteressata alla tecnologia, in maniera diametralmente opposta al suo “gemello” d’oltre oceano, ricco, potente e ossessionato dal mondo sociale. Chissà che Donald, venendo a sapere delle curiosa vicenda, non decida di invitarla alla Casa Bianca per conoscerla.

Né una fashion blogger, né un influencer, la donna più cliccata delle ultime ore è una semplice contadina di sessantaquattro anni. Segni particolari? Somigliare in maniera impressionante all’attuale presidente degli Stati Uniti Donald Trump.