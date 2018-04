PALERMO - Avvenimenti previsti per venerdì 27 aprile in Sicilia:1) PALERMO - Palazzo dei Normanni, ore 08:30 In occasione del XXXVIII Congresso nazionale dell'Associazione Italiana Donne Medico trecento specialiste provenienti da varie parti del mondo si confronteranno sull'approccio di genere alle cure e alla salute. L'evento è patrocinato dalla Presidenza della Regione, dall'Ars e dal Comune di Palermo.2) CATANIA - Hotel Nettuno, ore 09:00 Incontro col candidato a sindaco di Catania, Salvo Pogliese, su disagio sociale, volontariato e terzo settore.3) PALERMO - sala Garibaldi Bosco, in via Meli 5, ore 09:30 Ha inizio la fase congressuale dell'Assemblea generale della Cgil Palermo. Introduce Enzo Campo. Partecipano il segretario Cgil Sicilia Michele Pagliaro e il segretario nazionale Giuseppe Massafra.4) PACHINO (SR) - ex palmento Di Rudinì, ore 09:30 Seconda giornata del convegno internazionale di studi storici dal titolo "Fra le mura della modernità. Le rappresentazioni del limite dal Cinquecento ad oggi".5) PALERMO - Sala Kounellis di Palazzo Riso, ore 10:00 Lectio Magistralis con il prof. Massimo Carboni e la conferenza sulla filosofia e arte con il filosofo Frank Pierobon e la storica dell'arte Justyna Gajko-Berckmans.6) PALERMO - Casa di reclusione "Calogero Di Bona" - Ucciardone, ore 10:00 Manifestazione di commemorazione del 36esimo anniversario dell'uccisione politico-mafiosa di Pio La Torre e Rosario Di Salvo, avvenuta il 30 aprile del 1982. I detenuti dell'Ucciardone metteranno in scena, sotto la regia di Lollo Franco, l'atto unico teatrale "Dalla parte giusta", scritto da Gianfranco Perriera.7) CATANIA - Municipio, sala Giunta, ore 10:30 Presentazione della nuova forma di collaborazione Comune-Coni per le attività sportive nelle scuole comunali. Partecipano il presidente regionale del Coni, Sergio D'Antoni, il sindaco Enzo Bianco, l'assessore comunale alla Scuola, Maria Ausilia Mastrandrea, e il delegato provinciale del Coni, Enzo Falzone8) PALERMO - Istituto superiore Mario Rutelli, via G. Ciaccio Montalto 3, ore 10:30 Presentazione del dossier di Legambiente Sicilia "Liberi dall'amianto 2018".9) CATANIA - Municipio, sala Giunta, ore 11:00 L'amministrazione comunale presenta il progetto 'Museo virtuale della Musica BellinInRete' realizzato in collaborazione con l'università e l'Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione del Cnr-Catania.10) TAORMINA (ME) - Dipartimento di Economia, ore 15:30 Incontro sul tema "Il Patrimonio Archeologico di Taormina: dalla ricerca alla fruizione. Un itinerario turistico". Nel corso dell'incontro saranno presentate le campagne di scavi archeologici presso i territori di Tusa (Halesa), Patti Marina, Taormina e la Carta archeologica di Taormina, di cui è promotrice l'Università di Messina.11) ACIREALE (CT) - Credito siciliano, via Sclafani 41, ore 18:00 Il direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana, presenta il suo libro "Un Paese senza leader". Ne parla con il vescovo di Acireale, mons. Antonino Raspanti.12) PALERMO - Auditorium Rai, ore 18:00 In scena Angelo Sicilia e i suoi pupi nello spettacolo "Non mi piace il buio - Prigionia e morte di Giuseppe Di Matteo" di Angelo Sicilia.13) SCIACCA - Circolo Cultura, corso Vittorio Emanuele, ore 19:00 Presentazione del libro del giornalista Massimo D'Antoni "Il maresciallo e il disertore". Sarà presente l'autore.14) CATANIA - CittàInsieme, via Siena 1, ore 20:00 Incontro con i candidati a sindaco di Catania promosso da CittàInsieme: il primo appuntamento è con Emiliano Abramo.15) PALERMO - Blue Brass, Ridotto dello Spasimo, ore 21:30 Concerto di Paolo Vicari 6et - Remembering Art Blakey and The Jazz Messengers.(ANSA).