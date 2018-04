che in svedese significa raccogliere e “jogging” che in inglese significa correre. Vuol dire insomma correre raccogliendo i rifiuti. “I runners che seminano bellezza” – così come definiti dal sottotolo dell’iniziativa - si incontreranno al Parco della Salute, attraverseranno il Foro italico e poi, salendo da via Lincoln, passeranno a pulire Villa Giulia. Infine, scendendo da corso Vittorio Emanuele i corridori arriveranno in Piazza Marina per fare ritorno al Foro Italico “Umberto I”.