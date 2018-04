ROMA - E' la Sicilia la regione che sconta la quota più alta di persone che vivono in condizione di grave deprivazione, ovvero in forte difficoltà economica, risultando, tra l'altro, in ritardo con bollette e affitti, o non potendosi permettere una settimana di vacanze. Nella regione l'incidenza del fenomeno arriva al 26,1% nel 2016, toccando così uno su quattro, in tutto 1,3 milioni di siciliani. Lo rileva l'Istat in 'Noi Italia', dove per l'intera Italia registra un indice più che dimezzato rispetto al dato della Sicilia (12,1%).(ANSA).