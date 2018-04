avevano forzato ben cinque box auto del condominio, tentando di portare via oggetti di vario genere, poi restituiti ai legittimi proprietari.

Portati in caserma, dopo le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria sono stati tratti in arresto con l’accusa di furto aggravato in concorso. Stamattina l'arresto è stato convalidato, per loro sono stati disposti i domiciliari.

A scoprirli sono stati i carabinieri del nucleo radiomobile, stanotte intervenuti tra via Libertà e viale Lazio dopo l'allarme lanciato al 112.Insieme ad altri equipaggi l'area è stata passata al setaccio e i tre sono stati rintracciati in pochi minuti. Angelo Profeta, di 25 anni; Samuele Giordano di 26 anni e Luca Tagliavia di 23 anni, sono stati subito bloccati.