"Ho dovuto abbandonare l'aula durante la discussione di una serie di articoli in Finanziaria perché eravamo entrati in una fase in cui si stava trattando proprio di un 'marchettificio'. Non è questo lo spirito della manovra a cui mi sono affidato". Lo dice il deputato regionale dell'Udc Vincenzo Figuccia. "Voglio piuttosto rimanere coerente con il programma del presidente Musumeci e pertanto, trovo sia assurdo che siano stati bocciati una serie di articoli importanti a sostegno della famiglia, dell'inclusione sociale, dei temi della povertà - spiega - per riservare spazio all'approvazione una sfilza di articoli che di fatto nulla c'entrano col buon governo di Musumeci e con l'azione di sviluppo e di cambiamento che si vuole imprimere a questa terra". (ANSA).