. Il derby d'Italia che si gioca questa sera entra in Sala d'Ercole e detta i tempi dei lavori. A un certo punto del pomeriggio, l'Ars preme sull'acceleratore e approva una sfilza di articoli della Finanziaria di seguito. Una boccata d'aria in una corsa contro il tempo per arrivare all'approvazione definitiva entro il 30 aprile, data in cui scadrà l'esercizio provvisorio. Ma la discussione si impantana di nuovo sulla norma che assegna 80 mila euro all'acquisto delle idromoto da salvataggio.anche perché avevo promesso all'onorevole Cracolici che questa sera poteva andare a casa a vedere la partita. Lui che è interista questa sera potrà esultare perché affronterà una juventus particolarmente scarsa", lo prende in giro. Miccichè è "uno juventino sfegatato", dicono di lui., e seriamente: "Noi vorremmo andare avanti fino alle 22, ce lo chiedono i siciliani. Dobbiamo mettere un impegno costante e interrompere solo quando motivi fisiologici ce lo chiederanno". Miccichè ha ribadito comunque che, come era già stato previsto, i lavori chiuderanno alle 20.30, anche per permettere, "ai colleghi di fuori di tornare a casa visto che è sabato". Micciché ha detto che a chiederglielo erano stati anche alcuni deputati del Movimento 5 stelle e il capogruppo del M5sha protestato: "Noi siamo qui e nessuno vuole andare a casa".