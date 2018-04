“Per il governo regionale, il welfare è come le brioches che Maria Antonietta distribuiva alla plebe: un'aristocratica concessione. Briciole e spot che non sono minimamente capaci di incidere su una terra con oltre un quarto dei propri abitanti costretta a sopravvivere in condizione di grave disagio economico”. Così il deputato dei #centopassi Claudio Fava. "Poche le risorse messe in campo, disperse in mille rivoli e senza una strategia di insieme per il contrasto alla povertà - continua Fava -. In questo quadro, le norme sulla prima casa o quelle sulle tasse automobilistiche sono solo pannicelli caldi, altro che interventi per gli indigenti come dice l’Assessore Armao!".