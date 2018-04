Sottolinea il capogruppo Aricò: “Le famiglie a basso reddito Isee e proprietarie di veicoli di piccola cilindrata sarebbero state esonerate dal pagamento del bollo auto, ma evidentemente Pd e M5S le tasse vogliono abbassarle soltanto a parole e non nei fatti. E il biglietto unico per i trasporti da tempo giustamente sollecitato dai siciliani, avrebbe agevolato turisti e cittadini e pure in questo caso chi ha votato contro quel provvedimento se ne assumerà la responsabilità”.

"Pd e M5S hanno gettato la maschera, dimostrando chiaramente da che parte stanno: certamente non da quella dei siciliani”. Lo affermano(DiventeràBellissima all'Ars), aggiungendo: “La loro distruttiva sinergia ha affossato in aula provvedimenti tanto attesi ed importanti, come l'esenzione del bollo auto, gli aiuti per la prima casa e il biglietto unico per i trasporti”.sottolinea: “Vergognosa anche la bocciatura dell'articolo che prevedeva aiuti per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie: i quarantamila euro a nucleo familiare previsti avrebbe permesso di avere una casa e soprattutto nei paesi più piccoli e disagiati si sarebbe invertito così il trend negativo di spopolamento. Annuncio già ora che questa norma sarà ripristinata nella mia commissione e al più presto riportata in Aula. Se il buon giorno si vede dal mattino, non osiamo pensare quali sfaceli per l'Italia causerebbe un accordo romano tra Pd e M5S”.che pur di far andare sotto il Governo continuano a fare proposte soppressive di norme di assoluto buonsenso che tra mille difficoltà sono inserite in questa finanziaria: ieri con gli interventi sulla prima casa e oggi sulle politiche di riduzione del bollo automobilistico". Lo afferma Cateno De Luca a proposito dell'andamento dei lavori d'Aula a Palazzo dei Normanni per l'approvazione della Finanziaria. In merito alla norma bocciata sul bollo auto, De Luca afferma: "mi chiedo e chiedo ai deputati dell'opposizione a chi giovi il fatto che le associazioni di volontariato, cui tanto si chiede per sopperire a carenze di strutture pubbliche, siano costrette a pagare il bollo sui mezzi di proprietà della stessa Regione in comodato gratuito, usati per le proprie attività. Di fronte a proposte di buon senso, mi sembra si risponda con la vecchia politica delle beghe di partito."