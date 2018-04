Dal primo luglio di quest'anno cambiano le regole per l'assunzione di esterni nei gruppi parlamentari. Cambia la cifra da destinare a collaboratori esterni e cosiddetti stabilizzati. Per i

, il contributo che ogni deputato ha a disposizione "come costo massimo per una unità di personale" scende a 38.071,43 euro e non più 58.571,44 euro. Somma che il deputato potrà gestire in modo del tutto autonomo o, "con istanza a firma congiunta col capogruppo", potrà scegliere di destinarla al gruppo per assumere personale in modo collegiale.

O meglio, proprio per i portaborse non cambia nulla. All'Ars, nella sessione di Bilancio, passa una mini riforma lampo sulla questione dei dipendenti dei gruppi parlamentari. Il risparmio per il Parlamento è intorno a un milione e 900 mila euro.Il tetto massimo previsto fino a oggi di 68 mila euro, scende a 58 mila euro e rimane nella gestione dei gruppi parlamentari.Quello che non cambia è il contributo di circae se il deputato sceglie di gestirlo autonomamente, senza il passaggio dai gruppi, si trova a gestire un fondo che è estraneo ai controlli della Corte dei Conti, come quelli invece dei gruppi parlamentari.L’emendamento, firmato da tutti i capigruppo, spiega una nota della Presidenza dell'Ars, "concretizza quello che era stato l’impegno del presidente dell’Ars,, che ha sempre sostenuto che non sarebbe stato moralmente accettabile, ‘licenziare’ i cosiddetti stabilizzati”, collaboratori che svolgono l’attività di supporto parlamentare in alcuni casi da oltre vent'anni. “Con questo taglio - sottolinea Miccichè - l’Assemblea regionale risparmierà circa 1 milione 800 mila euro l’anno, per un totale di 9 milioni in questa legislatura".