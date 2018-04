PALERMO - I vigili del fuoco del comando di Palermo stanno intervenendo a Partinico per un incendio alla Chimenti Legnami, azienda che commercia anche in vernici e solventi. Sono giunti due grossi mezzi, quattro autobotti e una autoscala con un totale di circa 25 pompieri, più alcuni volontari della Protezione civile. Grazie alla rapidità dei vigili del fuoco si è scongiurato che l'incendio si propagasse nella zona vernici. L'intervento e tutt'ora in corso e le fiamme sono state circoscritte.(ANSA).