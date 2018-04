Coinvolte nello schianto un'ambulanza del 118 ed un'auto, l'impatto si è verificato all'angolo con via Nunzio Morello.. Una volta uscita fuori strada, l'ambulanza è finita, su un fianco, su un'altra auto. La persona che si trovava sul mezzo è stata trasferita al pronto soccorso, illesi la donna che guidava la macchina e l'autista del 118, per loro soltanto tanta paura.Traffico in tilt nella zona.