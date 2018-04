Si tratta di uno degli episodi che, negli ultimi anni, hanno reso necessario un controllo sempre più costante del territorio da parte delle forze dell'ordine, con tanto di decreti di allontanamento per 48 ore e Daspo che vietano l'ingresso in specifiche aree urbane anche per sei mesi.

E' la voce dell'esasperazione di chi si trova spesso a tu per tu coi parcheggiatori che stazionano nella zona dell'Olivella, nel centro storico e a pochi metri dalla centralissima piazza Verdi.chi viene multato o allontanato, infatti, è quasi sempre pronto a tornare alla carica. Nella zona contro la quale puntano il dito residenti, commercianti e clienti dei vari locali della movida del centro storico, di abusivi ce ne sono almeno dieci."In via Cavour - dice Rosario Internicola - ce ne sono in azione almeno tre. Pretendono di essere pagati nonostante gli automobilisti espongano il ticket già acquistato per il parcheggio. Qualche giorno fa - aggiunge - abbiamo anche notato un posteggiatore che tentava di danneggiare una delle macchinette automatiche, per fare in modo che la gente si rivolgesse direttamente a lui senza comprare il tagliando. Tutto ciò è davvero scoraggiante"."Anche noi residenti non ne possiamo più - dice Francesco Pizzuto -. E' ormai un problema cronicizzato a cui, non si sa il perché, sembra che vogliano farci abituare. L'altra sera è stato spaccato il vetro dell'auto di un ragazzo qui in via Spinuzza, anche lui aveva avuto una discussione con il posteggiatore, uno dei quattro che chiede i soldi a chi si reca in pub e pizzerie"."Chiedono sempre agli automobilisti quanto tempo pensano di perdere, ormai la strada è loro", sbotta Angelo Raimondi, che abita alle spalle delle Poste centrali. "Un vero e proprio pizzo - aggiunge il titolare di una pizzeria in via dell'Orologio - i nostri clienti vengono tartassati e minacciati, non sappiamo più cosa fare".. "Purtroppo - aggiunge Massimo Bonocore, un altro residente - queste persone non hanno nulla da perdere e fino a quando saranno a piede libero torneranno a fare quello che hanno sempre fatto. Bisogna prendere provvedimenti efficaci, che facciano davvero da deterrente. Noi cittadini continuiamo a pagare le conseguenze di un metodo che, a mio parere, non funziona".