Una vera e propria rivoluzione, invece, per quanto riguarda gli spazi che potranno essere concessi: lo spazio esterno, in base alle nuove regole, potrà avere una ampiezza massima pari alla metà della superficie del locale adibito alla vendita, "e in ogni caso - scrive il quotidiano - non superiore a 36 metri".

trovare in aula il giusto equilibrio affinché i residenti e i commercianti possano convivere nel rispetto dei diritti reciproci". Sarà "necessario - aggiunge - anche salvaguardare il decoro di uno dei centri storici più belli d’Europa. La storia e la cultura - conclude Tantillo - non possono certamente cedere il passo ad un centro storico a prevalenza di insediamenti di fast food. Tutto è attrazione ma il turismo è altra cosa".

L'Amministrazione ha messo a punto il testo del nuovo regolamento sulla concessione del suolo pubblico, la cui proroga scadrà il 30 aprile: sarà quindi corsa contro il tempo per cercare di dare vita alle nuove regole che andranno a incidere anche sulla movida. La proposta di delibera infatti, secondo quanto rivela oggi il Giornale di Sicilia, impone una serie di limitazioni agli esercenti, prima di tutto per quanto riguarda la musica: negli spazi "oggetto di concessione del suolo pubblico", appunto nei dehors, è previsto il divieto di diffusione della musica "sia dal vivo che riprodotta". Scompare, però l'obbligo di smontare pedane e ombrelloni dopo l'una di notte, un provvedimento che era stato caldeggiato da diversi esercenti.Novità anche per il percorso arabo-normanno, dove "tendenzialmente" dovrebbe sparire ogni forma di installazione, lasciando spazio soltanto a ombrelloni e sedie. Vietata qualsiasi "forma di chiusura degli ombrelloni con l'utilizzo di teloni. Nessuna nuova concessione, invece, per quanto riguarda il centro storico. "Sono proposte molto severe", evidenzia il capogruppo di Forza Italia in Consiglio, Giulio Tantillo, che preannuncia già la "necessità di