il no del candidato sindaco all'inserimento in lista con i Futuristi di

. Sull'ex assessore della giunta Damiano, infatti, sarebbe caduto il veto da parte di altri due alleati di Tranchida,

e

, che Salone delinea come "un vero e proprio ricatto personale". L'attacco è durissimo:

"Una esclusione subita passivamente da Tranchida , un veto ingiustificabile e inaccettabile".

L'addio definitivo in una agitatissima riunione di alcuni giorni fa: Salone ha chiesto a Tranchida di opporsi al veto su Briale ma davanti al diniego di quest'ultimo il tavolo è saltato. "Dal candidato sindaco di una coalizione mi sarei aspettato una maggiore fermezza nel rispetto degli accordi di lealtà", le parole dell'ex consigliere comunale che ha ricordato anche il proprio passo indietro dalla candidatura in virtù del rinvio a giudizio per truffa al Comune di Trapani subito alcuni giorni fa. "Una vicenda giudiziaria - ha sottolineato - ancora tutta da chiarire ma ho saputo e voluto fare un passo indietro per non turbare la formazione delle liste". Dopo avere attaccato Guaiana e La Porta "che alla precedente amministrazione hanno fatto da vera stampella per tutto il mandato", il mirino si è spostato sull'ex alleato: "Credevo che tanto attivismo e tanto annunciato civismo al di fuori dei partiti avrebbe catalizzato l'attenzione sui programmi, sull'analisi dei problemi dei trapanesi e sulle soluzioni da adottare. Invece a nulla di tutto ciò ho assistito. Temo, a questo punto, che siano vere le voci dei detrattori di Tranchida per cui il fine, ovvero diventare sindaco, giustifichi i mezzi".

La coalizione a sostegno di Tranchida, dunque, scende da otto a sette liste in virtù dell'addio dei Futuristi che ora guardano al ritorno nel campo del centrodestra, dove Forza Italia, la Lega e i sovranisti dell'ex deputato regionale Livio Marrocco stanno dialogando per la convergenza su quello che potrebbe essere il quinto candidato sindaco di Trapani: possibile anche il semplice inserimento di alcuni nominativi all'interno di liste già in via di composizione. Alla finestra Vito Galluffo, il candidato sindaco di ispirazione socialista che potrebbe raccogliere altre adesioni attorno al suo nome, mentre continuano la loro strada in solitaria il grillino Giuseppe Mazzonello e l'ex editore di Telescirocco Peppe Bologna.

