CASTELVETRANO (TRAPANI) - "Non si è ancora fatto vivo nessuno, ma spero che questa somma milionaria sia finita nelle tasche di qualcuno che ne abbia bisogno e che la sappia ben spendere". Lo dice Rosario Antonio Di Girolamo, titolare del punto vendita di via Mazzini, a Castelvetrano, dove ieri sera, nell'ultima estrazione del superenalotto, è stata centrata la combinazione del 5Stella che frutta al fortunato vincitore 2.570.000 euro. Anche stamani, domenica, Di Girolamo ha aperto l'attività e questo pure nella speranza di ricevere un grazie dal o dai fortunati vincitori. "Non so ancora se si tratti di una combinazione o meno - aggiunge Di Girolamo. I miei clienti al 90 per cento sono castelvetranesi ma un 10 per cento è gente di passaggio anche di altri posti. Siamo molto contenti. In passato nel mio punto vendita ci sono state altre piccole vincite, ma questa è davvero eccezionale".(ANSA).