Una turista tedesca è morta a seguito di un malore avvertito intorno le 21 di ieri sera mentre si trovava in camera del suo albergo sull’isola di Ischia. La chiamata al 118 è stata effettuata dai dipendenti dell’albergo, ma i soccorsi non avrebbero potuto raggiungere subito l’hotel, in località Sant’Angelo, poiché sarebbero stati bloccati – come riportato dal Mattino di Napoli - da una transenna che delimitava l’area pedonale del lungomare. La ricerca della chiave che aprisse il lucchetto sarebbe durata per oltre venti minuti. Sulla vicenda è stata aperta un'inchiesta.