Arriva come il dessert, a rendere più dolce l’abbuffata della Finanziaria. Il maxiemendamento del governo con cui vengono messi insieme una sfilza di articoli della legge di stabilità è un insieme di “marchette”, contributi specifici, finanziamenti per gare, eventi, teatri. Come succedeva con la vecchia, cara Tabella h. Verranno votati nel pomeriggio.A proposito di Teatri, ecco i 300 mila euro per quello comunale di Adrano e 150 mila per il "Samonà" di Sciacca. Finanziamento che ha spinto il deputato del Misto Claudia Fava a chiedere: “E gli altri Teatri di Sicilia?”. Centomila euro andranno per la “Targa Florio”, 1,38 milioni servirà per la “promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi”, 200 mila euro andrà all’Istituto superiore di Giornalismi (“Che non è né un istituto, né superiore, né di giornalismo” ha ironizzato sempre Fava chiedendo di destinare quei soldi ai giornalisti vittime della criminalità), la stessa cifra servirà per il “ripopolamento del coniglio selvatico”, mentre due contributi da 50 mila euro andranno all’ex provincia di Caltanissetta per il finanziamento di un rally e del Circolo Nautico.Norme che si aggiungono a quelle già approvato nell’altro maxiemendamento, considerato un “atto di indirizzo”, ma in realtà “fornito” già di copertura finanziaria. Via libera, quindi, ai 20 milioni per l’emergenza idrica di Messina, 1,3 milioni per l’aeroporto di Comiso, altri 25 milioni per la bonifica dell’area ex Sanderson di Messina, 13 milioni per gli impianti sportivi.Ma non finisce qua. Perché i deputati non sono ancora sazi. E così, ecco tra gli emendamenti al maxiemendamento, saltare fuori pure la richiesta della deputata di Avola Rossana Cannata: altri 50 mila euro per la “Coppa Belmonte”. Manifestazione sportiva che si svolgerà ad Avola. Manco a dirlo.