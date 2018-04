LA DIRETTA

PALERMO - Ieri lo stop ai lavori d'Aula è stato repentino e inaspettato. Oggi non c'è più spazio per decisioni del genere: la Finanziaria deve essere approvata entro oggi. E gli articoli da esaminare e approvare sono ancora tanti. Ma questo potrebbe essere il giorno del maxiemendamento.Micciché, considerando anche l'assenza del presidente Musumeci in Aula, sospende la seduta per mezz'ora.Il, che ieri non aveva partecipato ai lavori della Commissione per la preparazione del maxiemendamento, echiedono che l'Aula possa votare ogni singolo articolo contenuto nel maxiemendamento. Le norme sono varie, dalla previsione di finanziamenti e spese alla gestione del personale regionale: da qui la richiesta di parte dell'opposizione. Sul tema non si è espresso il Pd.Il capogruppo del Pd,, chiede a Micciché di far rispettare all'Aula un minuto di silenzio in occasione dell'anniversario della morte di, sindacalista e parlamentare ucciso dalla mafia il 30 aprile 1982 assieme al suo autista Rosario Di Salvo.: si tratta di due emendamenti preparati dalla Commissione Bilancio, il primo raggruppa 58 articoli della Finanziaria (che quindi verranno votati tutti insieme con un solo voto), il secondo è un atto di indirizzo in cui sono stati raggruppati tutti gli interventi previsti con fondi extraregionali."Quando il dibattito si bloccherà, sarò costretto a intervenire perché questo è l'ultimo giorno. Io sono il presidente di questa Assemblea e farò tutto quanto in mio potere per far sì che non verrà sciolta".Dal primo gennaio 2019 gli ex Pip, una platea di circa 2.800 persone che per ora percepiscono un sussidio, saranno assunti alla Resais, società controllata al 100% dalla Regione siciliana.Micciché apre la seduta e passa subito al voto sull'articolo 78, la norma sugli ex Pip.