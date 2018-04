risponde così al capogruppo del Movimento 5 Stelle quando si affronta il tema dei due maxiemendamenti riassuntivi della parte di finanziaria ancora da votare.Sono infatti arrivati in Aula i due maxiemendamenti della finanziaria, ma il Movimento 5 Stelle con il capogruppoEra uno stralcio momentaneo, risponde il presidente dell’Assemblea Gianfranco Miccichè, spiegando che si tratta solo di una riscrittura. Nella seconda parte del maxiemendamento ci sono misure finanziate con il Poc (fondi della programmazione), obietta Zafarana, sollevando perplessità. Il capogruppo 5 Stelle chiedeil nuovo testo arrivato in Aula e quindi una sospensione fino a ora di pranzo. Miccichè ribatte che i due nuovi maxiemendamenti sono stati consegnati ieri, insorgono i banchi delle opposizioni. “Io non voglio esasperare i rapporti tra di noi, dopo l’intervento dell’onorevole Lupo interrompo per mezz’ora per dare il tempo di leggere questo testo”, tende la mano Miccichè.Si riapre il dibattito dopo il ricordo di Pio La Torre e“Votiamo comma per comma di modo che si ossa avere un voto che distingua il destino dei conigli selvatici dai baraccati di Messina”.Anche Salvatore Siragusa dei grillini chiede di votare il “com 2”, cioè il secondo maxiemendamento, per parti separate. La proposta sarà messa ai voti alla ripresa. Quando i grillini tornano a lamentare il ritorno nel maxiemendamento di articoli prima stralciati: "Ritornano come la peperonata", scherza Zafarana.