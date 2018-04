Il giovane, dopo aver forzato una porta, si era introdotto negli uffici dell’istituto scolastico “A. De Gasperi” in piazza Papa G. Paolo II, portando via un pc. A seguito della perquisizione domiciliare, i militari hanno rinvenuto una bilancia pesa corrispondenza, rubata il 23 marzo scorso alla sede provinciale dell'Agenzia delle Entrate, di via Toscana. La refurtiva recuperata è stata restituita. Il giovane

è stato giudicato con il rito direttissimo e sottoposto alla misura di obbligo presentazione alla polizia giudiziaria.

PALERMO - Una pattuglia della stazione carabinieri di Resuttana Colli ha arrestato in flagranza di reato S.M., 23enne palermitano con l’accusa di tentato furto aggravato e ricettazione.