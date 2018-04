Di Maio, che botta!

taccato di almeno 25 punti da Fedriga, si troverebbe il candidato del centrosinistra (Pd, Articolo 1 e minoranze slovene) Sergio Bolzonello, assessore regionale uscente, con una percentuale intorno al 30%. Brutte notizie per l’aspirante governatore Alessandro Fraleoni Morgera, proposto dal Movimento 5 stelle, il quale si attesterebbe poco sotto 13% delle preferenze. Fra le liste, nella coalizione vincente da segnalare il trionfo della Lega (33,5 % a + 7 punti dalle politiche) e la buona performance di Forza Italia al 12% (in crescita di un punto e mezzo). Stabile rispetto al 4 marzo Fratelli d’Italia (5,8%), al 5,6% la lista civica direttamente collegata al candidato governatore “Progetto FDV” e al 3,2 la formazione politica “Autonomia Responsabile” dell’ex presidente della regione Renzo Tondo. In totale, la coalizione sarebbe circa 5 punti sopra il rispettivo candidato presidente.

Il Pd rimane quasi invariato rispetto a due mesi fa (19%), seguono la civica “Cittadini per Bolzonello” al 4% e “Open -Sinistra Fvg” che conferma i voti di LeU. Chiude la coalizione “Slovenska Skupnost” con il 2,5%. Anche qui le liste sembrano essere andate meglio (+1%) rispetto al presidente collegato. La lista del Movimento 5 Stelle registra - invece- un forte arretramento: se alle politiche i pentastellati erano riusciti a raggiungere il 24,5 %, oggi arrivano appena al 7,8%. Questa volta, è il candidato presidente a superare la lista collegata, di circa 5 punti. Un voto forte, dunque, quello che arriva dal Nord-est e che potrebbe cambiare nuovamente gli equilibri per la formazione del nuovo governo. Fedriga subentrerà quindi al governatore uscente, la democratica Debora Serracchiani , già vicesegretario Pd sotto la guida di Matteo Renzi e non ricandidatasi per andare in Parlamento. Il presidente uscente ha inoltre lasciato gli incarichi dirigenziali nel partito, dopo la débâcle elettorale della coalizione alle ultime elezioni politiche, ma – secondo indiscrezioni– sarebbe intenzionata a correre per la nuova segreteria nazionale.

(siamo a metà delle sezioni scrutinate)sarebbe il nuovo governatore del Friuli Venezia Giulia.su cui avevano puntato anche Forza Italia e Fratelli d’Italia, avrebbe ottenuto un vero e proprio boom di consensi che gli permetterebbe già di cantare vittoria. Nessuna sorpresa, dunque, in una regione in cui le formazioni di centrodestra era stato già state maggioritarie cinque anni fa (vinse per 2mila schede la candidata Debora Serracchiani del Pd, ma la coalizione formata dal Pdl-Lega-Udc andò circa 25mila voti sopra gli avversari) e che ha continuato a premiare la stessa area politica alle elezioni politiche del 4 marzo scorso.