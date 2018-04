PALERMO - Avvenimenti previsti per lunedì 30 aprile, in Sicilia:1) PALERMO - Mondello Palace, in viale Principe di Scalea, ore 09:30 Secondo congresso regionale della Uil Scuola Sicilia dal titolo "La scuola al centro per un futuro migliore. Diritti, qualità, solidarietà e autonomia". I lavori saranno presieduti dal segretario generale della Uil Sicilia Claudio Barone. Relazione di apertura del segretario generale della Uil Scuola Sicilia Claudio Parasporo.2) RIBERA (AG) - Riserva Naturale Orientata, "Foce del Fiume Platani", ore 10:30 Nell'ambito della manifestazione "#GenerAzioneMare", dai luoghi del mito all'incantesimo della natura, il Wwf Sicilia Area Mediterranea inaugurerà l'iniziativa Campagna Mare 2018 con un Escursione alla Foce del Fiume Platani. In programma un escursione guidata, la raccolta di plastiche dall'arenile, animazione e giochi nel bosco.3) CATANIA - Zona Industriale, ingresso VIII strada ore 10:30 Il sindaco Enzo Bianco apre i cantieri per il rifacimento delle strade, dei marciapiedi e ala pulizia dell'aera nell'ambito del fondi del Patto per Catania.4) PALERMO - Villa Niscemi, ore 11:00 Conferenza stampa di presentazione del XXI convegno nazionale "Narrare le infanzie. Differenze, diversità, diritti/doveri", che si svolgerà a Palermo dall'11 al 13 maggio, organizzato dal Gruppo nazionale Nidi e Infanzia insieme al Comune di Palermo e con il patrocinio dell'Università degli Studi di Palermo.5) PIANA DEGLI ALBANESI (PA) - aula consiliare del comune, ore 18:00 Presentazione del libro di Francesco Petrotta "Salvatore Giuliano, uomo d'onore. Nuove ipotesi sulla strage di Portella della Ginestra". Intervengono l'autore, Francesco Petrotta, Serafino Petta, dell'associazione Portella della Ginestra, Leandro Salvia, giornalista, Joseph Fracchia, Università dell'Oregon, Dino Paternostro, responsabile Legalità Cgil Pa.6) CEFALU' (PA), ore 19:00 Terza giornata della quinta edizione della manifestazione "Beer street 2018", il festival della birra artigianale.(ANSA)