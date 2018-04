I due su disposizione dell’Autorità Giudiziaria sono stati tratti in arresto e giudicati per direttissima dal Tribunale di Termini Imerese. Il provvedimento è stato convalidato, per entrambi l’obbligo di dimora nel comune di Santa Croce Camerina.

Ancor di più mentre i militari controllavano l'auto su cui stavano viaggiando lungo la Palermo-Catania, un'Alfa Romeo 147.ha alla fine fatto scattare le manette per due tunisini, Mohamed Ben Ameur, 30 anni e Hichem Ben Hassine, di 36: nascondevano in macchina sei panetti di hashish per un peso complessivo di seicento grammi.