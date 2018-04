Novità in vista anche per quanto concerne la nuova rete fognaria di Tommaso Natale e Sferracavallo, che eviterà, di fatto, gli scarichi fognari sferrati a mare attraverso il "pennello".

Per Russo e Tantillo: “Il sindaco mortifica il Consiglio comunale non coinvolgendolo e non ascoltandolo, fatto istituzionalmente scorretto. Gli incontri programmati tra Giunta, presidenti delle partecipate e alcuni consiglieri comunali, invitati con criteri discutibili, dividono le istituzioni della città. Ci opporremo fermamente alle varie decisioni affrontate nel corso degli incontri. L'amministrazione pensa di programmare interventi senza tenere conto delle priorità e dei disagi in cui vivono i palermitani. Il sindaco e gli uffici facciano chiarezza sulle proposte e le competenze degli interventi. Non è possibile pensare che Rap e Coime facciano le stesse cose. Proprio per avere risposte - continuano - abbiamo inviato una nota al presidente del Consiglio comunale con la quale si chiede la convocazione dei presidenti delle partecipate, gli assessori, il comandante della Polizia municipale per un incontro con la minoranza. Un secco no ad annunci spot che non avranno il consenso dell'aula. Occorre con urgenza una rimodulazione dei contratti di servizio delle aziende partecipate. L'improvvisazione deve cedere il passo alla progettazione".

tra sindaco, giunta, i presidenti delle partecipate insieme ai componenti della sesta commissione consiliare alle Attività produttive. Iniziative che il sindaco aveva concordato con i suoi alleati nel corso del vertice di maggioranza del 18 aprile per ristabilire un contatto diretto con i cittadini dopo la campagna elettorale, ma soprattutto dopo il caos legato all'emergenza idrica prima e ai rifiuti dopo. In questa ottica lo scorso 25 aprile Orlando e la sua corte hanno incontrato i residenti della borgata di Sferracavallo. Lo stesso copione si è ripetuto ieri, ma a Brancaccio in seconda circoscrizione.si è discusso lo spostamento del mercatino di via Di Vittorio e il potenziamento dei controlli sulle attività mercatali abusive, interventi per la riqualificazione della costa sud e dell'alveo del fiume Oreto. E ancora interventi nelle scuole e la creazione di numerose aree verdi per i bambini grazie ai fondi del Patto per il Sud. Tante buone notizie anche chi vive a Sferracavallo: il sindaco ha confermato che appena sarà approvato il bilancio si provvederà all'eliminazione della posidonia dallo scalo vecchio del porto, che sono già in fase di gara i lavori per la messa in sicurezza della passerella in legno di Barcarello con fondi FLAG e che si procederà alla progettazione di una definitiva sistemazione anche della sede stradale e della illuminazione dell'intero lungomare.