perché nell’allattare il suo bambino avrebbe potuto ‘urtare’ la sensibilità degli studenti. A segnalare quanto accaduto è stato il compagno della donna, un medico di 32 anni, specializzando in fisiatria, che pochi giorni fa ha reso pubblica la storia verificatosi lo scorso 17 aprile tramite una lettera inviata ai media locali. La mamma in questione, infermiera di 27 anni, stava allattando il suo bambino coprendosi con una sciarpa e nonostante ciò è stata invitata da una guardia giurata ad allontanarsi dalla struttura poiché l’area universitaria non era adatta a quelle scene. Scoppia la polemica sui social network e si pensa ad un flash mob con delle mamme che allattano proprio nei locali dell’Università. A seguito del polverone alzato dalla notizia l’ufficio stampa dell’Università di Parma si scusa pubblicamente per quanto accaduto, scrivendo sui social.