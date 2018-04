In particolare per tutta la giornata di martedì 1 maggio

fino alle ore 7 del 2 maggio 2018 sono previste le seguenti limitazioni.

Via Carlo Rao, intero tratto: chiusura al transito veicolare e divieto di sosta con rimozione coatta sui due lati della carreggiata, compreso lo slargo interno.

Via Gaetano Filangeri , tratto compreso tra via Carlo Rao e via Carlo Botta: divieto di sosta con rimozione coatta sui due lati della carreggiata.

Via Carmelo Pardi, intero tratto: divieto di sosta con rimozione coatta sui due lati della carreggiata.

Via Filippo Evola, intero tratto: divieto di sosta con rimozione coatta sui due lati della carreggiata.

Piazza Magione, intera area: divieto di sosta con rimozione coatta.

Via Magione, intero tratto: chiusura al transito veicolare e divieto di sosta con rimozione coatta sui due lati della carreggiata.

Via Castrofilippo, intero tratto: chiusura al transito veicolare e divieto di sosta con rimozione coatta sui due lati della carreggiata.

Via Teatro Garibaldi, intero tratto: divieto di sosta con rimozione coatta sui due lati della carreggiata.

Via Francesco Riso, intero tratto: chiusura al transito veicolare e divieto di sosta con rimozione coatta sui due lati della carreggiata.

Via dello Spasimo, tratto compreso tra via della Vetriera e piazza Magione: chiusura al transito veicolare

Via Carlo Botta, intero tratto: divieto di sosta con rimozione coatta sui due lati della carreggiata.

Fino alle ore 22.30 di martedì 1 maggio è prevista, invece, l'interdizione della circolazione veicolare del Cassaro Basso, nel tratto di via Vittorio Emanuele da via Roma a via Porto Salvo.

